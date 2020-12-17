شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. البادل تجمع الاسكواش و التايكوندو والتنس فى لعبة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البادل ، هى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب وهى الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب، كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وبالنسبة للجزء الخاص بالتنس وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.

والبادل أكثر مرونة وسهولة من لعبتى الاسكواش والتنس، ولا تشترط فئة عمرية معينة، ولكنها تتطلب المرونة البدنية على الرغم من صغر ملعبها مقارنة بالرياضيات الشبيهة.