شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. البادل تجمع الاسكواش و التايكوندو والتنس فى لعبة واحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البادل ، هى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب وهى الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب، كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وبالنسبة للجزء الخاص بالتنس وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.
والبادل أكثر مرونة وسهولة من لعبتى الاسكواش والتنس، ولا تشترط فئة عمرية معينة، ولكنها تتطلب المرونة البدنية على الرغم من صغر ملعبها مقارنة بالرياضيات الشبيهة.
هذه الرياضة بدأت فى أواخر الستينيات بإسبانيا، ولم تحقق انتشارا كبيرا إلا فى التسعينيات، وفى البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الارستقراطية ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية.
وأقيمت أخربطولة للبادل فى مصر ، شهر اكتوبر الماضى ، وشارك بها لاعبين من مختلف دول العالم ، وشهدت متابعة واهتمام الكثيرين من المهتمين بالرياضة .
كانت هذه تفاصيل خبر معلومة رياضية.. البادل تجمع الاسكواش و التايكوندو والتنس فى لعبة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.