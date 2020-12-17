شكرا لقرائتكم خبر عن جرافيك.. الزمالك "عقدة" بيراميدز بعد 9 مواجهات بالدوري قبل صدام الدفاع الجوى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مباراة بيراميدز والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، حيث التقى الفارس الأبيض مع المقاولون في الأسبوع الأول وحقق انتصار بنتيجة 2-0، بينما التقى الفريق السماوى مع الاتحاد السكندري وتلقى أول هزيمة في الموسم بنتيجة 2-1.

ويريد الزمالك تحقيق الفوز في ظل منافسته على لقب الدوري ويسعى بيراميدز لتعويض خسارته من الاتحاد وتحقيق الفوز حتى لا يبتعد مبكراً عن المنافسة على قمة الدوري.

احتل نادي بيراميدز المركز الثالث في الدوري العام الماضي، بينما احتل الزمالك المركز الثاني مما يدل على أن المباراة سيكون بها منافسة قوية بين الفريقين لتقارب المستوى، حيث وامتلاء صفوف كل نادي بنجوم على أعلى مستوى.

9 مباريات جمعت الفريقين في بطولة الدوري منذ صعود بيراميدز تحت مسمى الأسيوطي موسم 2014 – 2015 ، الأرقام تبرز تفوق الزمالك الكبير بـ 7 انتصارات و15 هدفاً مقابل فوز وحيد و6 أهداف لبيراميدز فيما حضر التعادل بينهما مرة واحدة بنتيجة (3 – 3) في الدور الأول الموسم قبل الماضي.



المواجهة الأولى بين الطرفين شهدتها الجولة 13 موسم 2014 – 2015 وتفوق فيها الزمالك (3 – 1) وسجل له أحمد علي كامل وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك وأحرز النيجيري برنس نانا هدف الأسيوطي الوحيد.



في المواجهة الأخيرة بالجولة 24 الموسم الماضي فاز الزمالك أيضاً (2 – 0) بتوقيع مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء لبيراميدز نفذها محمد فاروق.



الزمالك وبيراميدز



الزمالك وبيراميدز