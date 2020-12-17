شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: التفريط فى أجاى خيار غير مطروح رغم طول غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل النادى الأهلى أن خيار التفريط فى خدمات النيجيرى جونيور أجاى غير مطروح إطلاقا رغم خضوعه لجراحه تحتاج لمدة علاج طويلة قد تصل لـ3 أشهر ليؤكد البعض رفع اسم اللاعب من القائمة في الميركاتو الشتوى القادم حتى يتثنى للنادى التعاقد مع مهاجم اجنبى جديد، وأكد مسئولو الأهلى أن أجاى يعد واحد من أهم لاعبى القوام الأساسى كما أنه يحظى بثقة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق مما ينهى فكرة التفكير فى التفريط فى خدماته.

ويخضع جونيور أجاى نجم الأهلى لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن جونيور أجاى يعانى من إصابة فى الوتر الوحشى، وهو وتر بجوار أكيلس، وسيغيب عن الفريق فى الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشى بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحى وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة، موضحاً ن أجاى سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعى خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه فى برنامج العلاج.