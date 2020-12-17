شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوى يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك.. وسامى يجاور جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لنادى بيراميدز على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الزمالك، التى ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.

وسيكون تشكيل بيراميدز كالتالى

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما محمد فاروق وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

وفضل جهاز بيراميدز الاعتماد على أحمد سامى فى قيادة خط الدفاع أمام الزمالك بجانب على جبر إلى جانب استمرار شريف إكرامى فى حراسة المرمى والدفع بأحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن مع تواجد طارق طه فى مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد حمدى المصاب بكورونا بجانب الاعتماد على جون أنطوى فى قيادة خط الهجوم بدلا من محمود وادى.