شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المصرى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الجونة والمصرى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية للدورى.

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين واستحوذ لاعبو المصرى على الربع ساعة الأولى من اللقاء وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة في المقابل اعتمد لاعبو الجونة على الهجمات المرتدة عن طريق والتر بواليا وكريم الطيب الذى أضاع اخطر فرص الشوط عندما انفرد بمرمى المصرى إلا أن أحمد مسعود زاد عن مرماه ببسالة وأخرج الكرة ببسالة .

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل يتكون من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى - عمرو موسى - أحمد شوشة - حسن علي

خط الوسط : فريد شوقى - اسلام عطية – أحمد رفعت – محمد عنتر - عمر كمال

خط الهجوم : احمد جمعة

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 12 فى تاريخ مواجهات الفريقين، والتى بدأت منذ صعود الجونة لأول مرة موسم 2009 / 2010، أول مباراة أقيمت فى الجونة "20 ديسمبر 2009" وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا.

خلال المواجهات الـ11 التي أقيمت في مسابقة الدوري، حقق الجونة 4 انتصارات مقابل أربعة للمصرى، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، تعادل الفريقين هجومياً بتسجيل 8 أهداف لكل فريق فى شباك الآخر.

أول فوز للجونة كان موسم 2010 / 2011 ببورسعيد بهدفين مقابل هدف، فى حين حقق المصرى فوزه الأول فى الموسم التالي "غير المكتمل" بهدف دون رد.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وسجل هدف المصرى سعيدو سنبورى فى اللقاء الذى أقيم على استاد السويس بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فى 29 يناير 2020.

بينما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى والأخيرة بين الفريقين بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد سجلهما حسان على وعمر كمال عبد الواحد فى اللقاء الذى أقيم فى 5 أكتوبر 2020 على استاد برج العرب بالإسكندرية.