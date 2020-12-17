شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع الجونة بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الجونة والمصرى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى .

تقدم أحمد رفعت للمصرى في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعدما استلم كرة زميله محمد عنتر من الناحية اليسرى وأودعها في المرمى مباشرة ، وفى الدقيقة 83 نجح الزامبى والتر بواليا وبمجهود فردى من استلام كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية من بين لاعبى المصرى محققا هدف التعادل لفريقه ليرتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين واستحوذ لاعبو المصرى على الربع ساعة الأولى من اللقاء وأضاع لاعبوه بعض الفرص السهلة في المقابل اعتمد لاعبو الجونة على الهجمات المرتدة عن طريق والتر بواليا وكريم الطيب الذى أضاع اخطر فرص الشوط عندما انفرد بمرمى المصرى إلا أن أحمد مسعود زاد عن مرماه ببسالة وأخرج الكرة ببسالة

وفى الشوط الثانى تحرر لاعبو الفريقين تماما وظهر عليهم الرغبة في تحقيق الثلاث نقاط ، وبالفعل نجح أحمد رفعت من إحراز هدف السبق ، حاول بعدها لاعبو الجونة تنظيم صفوفهم بغية إدراك هدف التعادل حتى استطاع بواليا من إحراز هدف التعادل .

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل يتكون من :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى - عمرو موسى - أحمد شوشة - حسن علي

خط الوسط : فريد شوقى - اسلام عطية – أحمد رفعت – محمد عنتر - عمر كمال

خط الهجوم : احمد جمعة