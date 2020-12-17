قائمة الأهلي.. ظهور أول بيكهام.. غياب طاهر أمام غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة التي تقام غدًا الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز على ستاد الأهلي we السلام.

وتشهد القائمة ظهور أول للمدافع أحمد رمضان "بيكهام" العائد للفريق قادمًا من وادي دجلة، كما يعود أيضًا أحمد ياسر ريان بعد تعافي الثنائي من فيروس كورونا.

ويغيب عن القائمة طاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى استمرار غياب ناصر ماهر، ومروان محسن بداعي الإصابة.

وأتت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" وبدر بانون ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.