أول تعليق من اللجنة الأولمبية على قرار فيفا تجاه اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

أكد مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية في تصريح لـ "الخليج 365" أن اللجنة الأولمبية على دراية كاملة بملف الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تمت خلال الأيام الماضية مخاطبات رسمية بين اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته : "هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حضر بنفسه الاجتماع الذي عقده فيرون مدير لجنة الاتحادات الأهلية بالفيفا مع عمرو الجنايني، لمناقشة مستقبل إدارة اتحاد الكرة"، مؤكدا أن هذا الاجتماع لم يتطرق أبدا إلى ملف الانتخابات.

وأوضح: "اللجنة الأولمبية من ضمن مخاطباتها للفيفا لم تعترض على إجراء الانتخابات، ولكن حذرت من الطعن عليها وإبطالها نتيجة الدعوة إليها في غير الوقت الذي حدده قانون الرياضة المصري، إضافة إلى إبلاغ الفيفا بقرار الحكومة المصرية بتأجيل إقامة الجمعيات العمومية في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا".

وأنهى المصدر" القرار قد يصدر من الفيفا اليوم أو غدا على أقصى تقدير بتشكيل لجنة جديدة أو إسناد إدارة الاتحاد إلى وليد العطار المدير التنفيذي ومعه رؤساء الإدارات داخل الاتحاد، لحين إجراء الانتخابات".

وقال مصدر في تصريح سابق لـ "الخليج 365" إن الفيفا قد يرسل خطاباً خلال ساعات بإنهاء عمل اللجنة الثلاثية بالكامل بسبب التأخير في إرسال لائحة النظام الأساسى.

وأرسلت اللجنة الخماسية لائحة النظام الأساسى الثلاثاء الماضي بعد خمسة أيام من المهلة المحددة في العاشر من ديسمبر الجاري .

وكان الفيفا قد قرر في نوفمبر الماضي مد عمل اللجنة الخماسية لمدة 60 يومًا وتقليص عددها لثلاثة أفراد كلجنة انتخابية لإنهاء عملية الانتخابات قبل 31 يناير المقبل واستكمال مهمتها في إدارة الأعمال اليومية للاتحاد.