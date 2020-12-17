الجونة يفرض التعادل على المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت مباراة الجونة والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد رفعت بالهدف الأول للمصري مع بداية أحداث الشوط الثاني، ثم نجح والتر بواليا في تسجيل التعادل للجونة بالدقيقة 80 بطريقة رائعة.

وبدأ الجونة مباراته بتشكيل مكون من: أحمد عادل، جوزيف جوناثان، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد يكن، نور السيد، سارج أكا، كريم الطيب، محمود الشبراوي، عموري، والتر بواليا.

بينما بدأ المصري، مباراته بتشكيل مكون من: أحمد مسعود، إسلام عطية، أحمد شوشة، فريد شوقي، عمر كمال، حسن علي، كريم العراقي، محمد عنتر، أحمد جمعة، أحمد رفعت، عمرو موسى.

واستهل الجونة مبارياته ببطولة الدوري بالتعادل أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى بنتيجة1-1، بينما تعادل الفريق البورسعيدي سلبيًا مع الإسماعيلي، ليحصد الفريقان النقطة الثانية لهما بالدوري.