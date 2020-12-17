استبعاد محمد حمدي من معسكر بيراميدز لمباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق: قال مصدر في نادي بيراميدز إن محمد حمدي، الظهير الأيسر بفريق بيراميدز غادر معسكر الفريق الذي يستعد لمباراة الزمالك بسبب الإصابة. ويتأهب الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس لحساب الجولة الثانية من عمر دوري WE المصري. وأضاف المصدر من خلال تصريحات لمصراوي أن اللاعب شعر بوعكة صحية مساء أمس مما جعل الجهاز الفني يقرر استبعاده من قائمة الفريق. وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام المقاولون العرب فيما خسر بيراميدز مباراة نفس الجولة أمام الاتحاد السكندري.

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