"وصول طوق النجاة".. ميسي وميدو يدعمان منتخب الشباب لتحقيق شرط المشاركة أمام تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام "ميدو"، لاعب الجونة، منذ قليل، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي ظهر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

ورافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا.

وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد.

وأظهرت نتيجة المسحة عن فيروس كورونا المستجد التي قام أشرف عليها الاتحاد الأفريقي بكرة القدم كاف قبل مواجهة تونس بمنتخب مصر للشباب استمرار إيجابية 14 لاعبًا ، وسلبية 14 آخرين .

وطبقًا للوائح الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) فإنه يجب تواجد 11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 لاعبين للسماح للفريق لخوض البطولة وهو الشرط الذي لم يتحقق في مواجهة ليبيا في الجولة الأولى التي اعتبر فيها منتخب مصر منسحباً لوجود 14 لاعباً فقط في القائمة.