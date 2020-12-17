شاهد فيديو اهداف مباراة المصري والجونة فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة المصري والجونة فى الدوري المصري، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 17-12-2020، بالجولة الثانية.

اقيمت مباراة المصري والجونة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينتش.

وحسم التعادل الايجابي اللقاء 1-1، تقدم المصري عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 46، الذي استقبل كرة من مهاردة فردية لـ محمد عنتر، ليسددها من لمسة واحدة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الجونة.

وتدارك الجونة التعادل عن طريق المهاجم والتر بواليا في الدقيقة 86، من تسديدة بمهارة عالية سكنت شباك المصري.

استحوذ لاعبو المصري على أول 15 دقيقة، وأضاعوا عدة فرص سهلة، فيما اعتمد لاعبو الجونة على المرتدات عن طريق والتر بواليا وكريم الطيب الذي أهدر أخطر فرص هذا الشوط، عندما انفرد بالمرمى لكن أحمد مسعود تصدى.

وأدار اللقاء محمود بسيوني حكمًا للساحة، ومعه كل من شهاب راشد وخالد رمضان كمساعدين، وأحمد حسونة حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى مصطفى مدحت، بمعاونة أحمد عبد الله.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى نقطتين في المركز السابع بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط.

إليكم فيديو اهداف مباراة النصر والجونة فى الدوري المصري