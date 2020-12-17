بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة ليفربول يستقر على بديل فينالدوم

استقر ليفربول الإنجليزي على البديل المحتمل للاعب وسط الفريق، النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، حال رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حاليًا لاتفاق حول التجديد.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا بالانتقال إلى برشلونة، بعد انتهاء عقده مع ليفربول، للعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان، المدير الفني الحالي للبلوجرانا.

وأفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، بأن نجم وسط “ليل” الفرنسي، ريناتو سانشيز يعتبر الأقرب لخلافة فينالدوم في ليفربول.

ويقدم سانشيز مستويات جيدة منذ ظهوره مع البرتغال في بطولة أمم أوروبا (يورو) 2016؛ حيث ساهم في تحقيق البطولة لأول مرة مرة مع المنتخب الملقب “ببرازيل أوروبا”، وهو ما دفع بايرن ميونخ الألماني لضمه.

ولم يوفق سانشيز خلال فترة تواجده مع بايرن ميونخ، ليقرر العملاق الألماني إعارته إلى سوانزي سيتي الإنجليزي، قبل أن يعود إلى الفريق البافاري من جديد، ومنه إلى ليل الفرنسي.

وأشار التقرير الصادر عن الصحيفة الإنجليزية، إلى أن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب معجب بأداء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع ليل، وسيطلب من إدارة الريدز التعاقد معه.

ولن يرفض مسؤولو ليل بيع سانشيز، خصوصًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الفرنسي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.