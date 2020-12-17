بث مباشر | شاهد مباراة الشارقة وبني ياس في دوري الخليج العربي الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الشارقة وبني ياس، ضمن مباريات اليوم الخميس في الجولة 10 من الدوري الاماراتي للمحترفين، دوري الخليج العربي.

تنطلق مباراة الشارقة وبني ياس في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر ، 18:00 بتوقيت الامارات ، 17:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب نادي بني ياس.

ينقل هذا اللقاء في بث مباشر على عدة قنوات، حيث تحظى مباريات الشارقة باهتمام إعلامي كبير بسبب تصدره لمنافسات دوري الخليج العربي منذ بدايته هذا الموسم.

وتبث المقابلة عبر قناة الشارقة بصوت المعلق الرياضي عبد الحميد الجسمي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت عبد الله السعدي، وأبو ظبي الرياضية 1 بصوت عامر عبد الله.

ويدخل الشارقة هذا اللقاء متربعًا على عرش الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة الثاني، والنصر الثالث، ومتفوقًا على خصمه اليوم “بني ياس” بست نقاط واضحة.

ويحتل بني ياس المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الاماراتي برصيد 17 نقطة في مفاجأة كبيرة، حيث يأتي من بعده ناديي العين وشباب الاهلي دبي ولكل منهما 15 و14 نقطة – على الترتيب -.

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بني ياس 0-0 الشارقة

???? ملعب نادي بني ياس

???? دوري الخليج العربي الاماراتي (الجولة 10)

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تشكيلة بني ياس: فهد الظنحاني – حسن المحرمي – ساشا – جواو فيكتور – خالد الهاشمي – فواز عوانه – سواريز – خيمينيز – سهيل النوبي – سلطان الشامسي – جواو بيدرو.

تشكيلة الشارقة: عادل الحوسني – عبد الله غانم – شاهين عبد الرحمن – ماركوس فينسيوس – خالد الظحاني – ماجد سرور – شوكوروف – إيجور كورنادو – لوان بيريرا – لوكاس كايو – ويلتون سواريز.