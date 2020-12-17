بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفتح في كأس ملك السعودية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال والفتح في قمة مباريات اليوم الخميس 17-12-2020 ضمن دور ال16 من بطولة كأس ملك السعودية (خادم الحرمين الشريفين).

تنقل مباراة “الهلال والفتح” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “سمير المعيرفي”.

تقام مباراة الهلال والفتح على استاد الملك فهد الدولي، وتنطلق في تمام الساعة 17:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت مصر، 14:40 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي “الهلال” إلى مواصلة انتصاراته في كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تتويجه بلقب البطولة بموسم 2020/2019 على حساب نادي النصر نهاية الشهر الماضي.

كما يأمل فريق المدرب رازفان لوشيسكو في استعادة توازنه بعد الصفعة التي تلقاها في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين حين خسر بهدفين لهدف أمام ضيفه الوحدة.

ويفتقد الهلال خدمات المحترف الإيطالي “سيباستيان جيوفينكو” بعد تعرضه لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بينما استعاد لوشيسكو خدمات متوسط الميداني الكولومبي “جوستافو كويلار” بعد تعافيه من الإصابة.

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الهلال 0-0 الفتح

???? ستاد الملك فهد (الرياض)

????كأس ملك السعودية – خادم الحرمين الشرفين (دور ال16)

جارية الآن

تشكيلة الهلال: عبد الله الجدعاني – مدالله العليان – محمد جحفلي – جانج هيون سو – ياسر الشهراني – محمد كنو – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – أندري كاريلو – لوسيانو فييتو – صالح الشهري.

تشكيلة الفتح: ماكسيم كوفال – مواف بوشل – عمار الدحيم – حسن الحبيب – توفيق بوحيمد – محمد الفهيد – ساسا – مروان سعداني – محمد السعيد – مراد باتنا – سفيان بن دبكة.

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