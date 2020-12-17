نجم الإنتر يستبعد الانتقال إلى آرسنال ومانشستر يونايتد ويفضل فريق آخر

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطور جديد بشأن مستقبل نجم إنتر ميلانو الإيطالي، كريستيان إريكسن.

ويعيش النجم الدنماركي فترة صعبة منذ الانتقال إلى إنتر ميلانو في يناير الماضي، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وتؤكد معظم التقارير الصحفية الإيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، في طريقه للرحيل خلال الميركاتو الشتوي القادم في يناير.

وبحسب صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن إريكسن محط أنظار كل من: باريس سان جيرمان، آرسنال، ومانشستر يونايتد.

وأشار نفس التقرير الصادر عن الصحيفة الإيطالية، إلى أن إريكسن منفتح على مغادرة الإنتر حتى إن كان على سبيل الإعارة، للحصول على مساحة أكبر للمشاركة في المباريات.

مضيفة أن لاعب توتنهام هوتسبير السابق يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

وخرج إريكسن من حسابات المدير الفني للإنتر، أنطونيو كونتي الذي لم يشركه سوى في 274 دقيقة فقط خلال الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما شارك كبديل في بعض مباريات دوري أبطال أوروبا، البطولة التي ودعها الفريق الإيطالي مبكرًا من دور المجموعات.

ويسعى الإنتر للتخلص من النجم الدنماركي، بعد قرابة عام واحد فقط من انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظير 24 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي.