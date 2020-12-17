سولشاير : المباريات القليلة المقبلة ستحسم موسم مانشستر يونايتد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن آمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستعتمد على كيفية التعامل مع خوض خمس مباريات في 16 يومًا.

وسيلعب يونايتد في ضيافة شيفيلد يونايتد اليوم الخميس قبل أن يواجه ليدز يونايتد وليستر سيتي وولفرهامبتون واندرارز وأستون فيلا في فترة زمنية قصيرة، كما سيتنافس مع إيفرتون في دور الثمانية لكأس الرابطة يوم 23 ديسمبر الأول.

وقال المدرب النرويجي ردًا على سؤال حول إذا ما كانت المباريات القليلة المقبلة ستحدد شكل الموسم “هذه مباريات كبيرة بالنسبة لنا.

“هذه الفترة ستكون حاسمة وسيكون من الأسهل بالنسبة لي الرد على هذا السؤال في ذلك الوقت. سأكون محبطًا إذا لم يعتقد اللاعبون أن بوسعنا خوض هذا التحدي”.

ويتأخر يونايتد بثماني نقاط فقط عن غريمه ليفربول المتصدر لكن فريق المدرب سولشاير الذي يحتل المركز التاسع خاض مباراتين أقل.

وقال سولشاير “في الوقت الحالي، يحدث أي شيء في الدوري. هذا الموسم سيشهد الكثير من التقلبات”.