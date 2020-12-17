قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن آمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستعتمد على كيفية التعامل مع خوض خمس مباريات في 16 يومًا.
وسيلعب يونايتد في ضيافة شيفيلد يونايتد اليوم الخميس قبل أن يواجه ليدز يونايتد وليستر سيتي وولفرهامبتون واندرارز وأستون فيلا في فترة زمنية قصيرة، كما سيتنافس مع إيفرتون في دور الثمانية لكأس الرابطة يوم 23 ديسمبر الأول.
وقال المدرب النرويجي ردًا على سؤال حول إذا ما كانت المباريات القليلة المقبلة ستحدد شكل الموسم “هذه مباريات كبيرة بالنسبة لنا.
“هذه الفترة ستكون حاسمة وسيكون من الأسهل بالنسبة لي الرد على هذا السؤال في ذلك الوقت. سأكون محبطًا إذا لم يعتقد اللاعبون أن بوسعنا خوض هذا التحدي”.
ويتأخر يونايتد بثماني نقاط فقط عن غريمه ليفربول المتصدر لكن فريق المدرب سولشاير الذي يحتل المركز التاسع خاض مباراتين أقل.
وقال سولشاير “في الوقت الحالي، يحدث أي شيء في الدوري. هذا الموسم سيشهد الكثير من التقلبات”.
كانت هذه تفاصيل خبر سولشاير : المباريات القليلة المقبلة ستحسم موسم مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.