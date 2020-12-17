بيولي: ميلان يتلقى الكثير من الأهداف لكنه جيد في المواجهات المُعقدة

اعترف مدرب ميلان الإيطالي “ستيفانو بيولي” بالقصور الملحوظ في خط دفاع فريقه، حيث استقبلت شباك دوناروما العديد من الأهداف المؤثرة خلال المباريات القليلة الماضية في الدوري الايطالي من بينهم ثنائية أمام جنوى، لكنه يعتقد في نفس الوقت أن فريقه يمتاز عن غيره بتحقيق نتائج هامة في المباريات المعقدة كما حدث ليلة أمس الاربعاء.

وتعادل ميلان خارج قواعده مع جنوى بنتيجة 2/2، بعد أن كان خاسرًا بهدفين لغاية الدقائق العشر الأخيرة، ورغم هذا التعادل المُخيب للآمال، ظل الفريق متصدرًا للدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن انتر ميلان، الفائز بصعوبة على نابولي بركلة جزاء لوكاكو.

وقال بيولي لشبكة DAZN عقب مباراة جنوى “حققنا التعادل في مباراة معقدة على أرضية صعبة. كان بإمكاننا أخذ زمام المبادرة في الشوط الأول وكانت المباراة وقتها ستتغير كثيرًا من الناحية التكتيكية، على أي حال..قدمنا كل شيء وحصلنا على نتيجة مهمة خارج الديار”.

وأوضح مدرب ايسي ميلان “سمحنا بهدفين دون التعرض للتهديد بالكثير من الفرص. بشكل عام، نحن نستقبل الكثير من الأهداف في الفترة الماضية. كانت مباراة صعبة، والملعب لم يسمح لنا بالتحلي بالدقة من الناحية الفنية، مع ذلك حاولنا الفوز حتى النهاية ولسوء الحظ لم نحقق ذلك”.

الغيابات

عن غياب ماتيو جابيا وإسماعيل بن ناصر وزلاتان إبراهيموفيتش وسيمون كيار بسبب الإصابات قال مدرب ميلان “عندما يكون لديك خمسة وستة لاعبين خارج الملعب، يغير الفريق خصائصه، لم نواجه إصابات كثيرة من قبل “.

وأضاف “دافع جنوى جيدًا مع باولو جيجليون، لقد تسببوا في مشاكل لنا لكننا احتفظنا بالكرة لفترات طويلة، وبقينا في المباراة، ولعبنا بجد رغم وجود غيابات، لكن الفريق كان عليه تقديم اجابات كما يفعل دائمًا. نحن نلعب مباريات إيجابية، ونعطي كل ما نحتاجه لانتزاع نتائج جيدة”.

وقال بيولي عن مواجهتي ميلان لكل من ساسولو ولاتسيو قبل عطلة عيد الميلاد “لا أعتقد أن ما سيحدث خلال المواجهتين سيخبرنا أين سنصل هذا الموسم. هدفنا هو تحسين مستوانا والبناء على ما فعلناه الموسم الماضي. التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ستكون نتيجة رائعة”.

وختم بالقول “المبارتان القادمتان غاية في الأهمية هذا صحيح، خاصةً أننا جئنا من فترة مليئة بالعديد من المباريات. نحن فقط في البداية لا يمكننا الشعور بالتعب حتى نهاية كل مباراة، لذا يجب أن نستمر على هذا النحو “.