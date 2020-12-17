كلوب يرد على رأي مورينيو عقب قمة الدوري الانجليزي

يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن توتنام هوتسبير سيستمر في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى النهاية رغم الهزيمة 2-1 أمام حامل اللقب باستاد أنفيلد أمس الأربعاء.

وحسم روبرتو فيرمينو الفوز لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 90 بعدما بدأ أن توتنهام في طريقه للخروج بالتعادل بعد إهداره فرصتين لإنتزاع التقدم في الشوط الثاني.

وقال المدرب الألماني “(توتنهام) سيستمر في القمة حتى نهاية الموسم لأنه فريق جيد حقًا. لكن اللعب ضده يمثل تحديًا كبيرًا واللعب مثلنا يعد أمرًا استثنائيًا”.

وأشار جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إلى أن فريقه لم يكن يستحق فقط الخروج بالتعادل بل الفوز لكن المدرب الألماني اختلف معه.

وأضاف مدرب ليفربول “كانت مباراة قمة، و(ليفربول) استحق النقاط الثلاث أمام فريق كبير، فيما يتعلق الجانب التنظيمي فمن الصعب مواجهة (توتنهام) خاصة بسبب خطورته في الهجمات المرتدة، لذا أنا معجب بالمباراة.

“بالتأكيد اتيحت بعض الفرص لتوتنهام، وأعلم أنه سجل هدفًا والقرار بعدم احتساب تسلل كان صعبًا، ولسنا محظوظين فيما يتعلق بهذه القرارات في الوقت الحالي. اتيحت له فرص أخرى”.

وتابع “لكن بغض النظر عن تلك اللحظات كنا نسيطر على المباراة تمامًا وهو المُهم وحافظنا على تركيزنا وقمنا بحماية هجماتنا بشكل مذهل والضغط كان رائعًا والتمرير أيضًا”.

ونفى مورينيو الحديث عن أن فريقه منافس على اللقب لكنه شدد على أن توتنهام يجب عليه تعلم حسم المباريات الكبيرة.

وقال “أعتقد أن أول ما يجعلك منافسًا على اللقب هو دخول كل مباراة للفوز بها وبهذا الطموح.

“أؤكد أن هذا الطموح موجود هنا. لو شاهدتمونا لا نحاول الفوز بأي مباراة فهذا لا يعني أننا لا نريد ذلك، بل لأن المنافس يدفعنا إلى ظروف مختلفة”.

وأضاف “يجب حسم مباريات بهذا القدر. يجب حسمها. المباراة كانت بين أيدينا. كنا في مواجهة الحارس في مناسبتين أو ثلاث وكان يجب علينا حسمها.

“ستيفن برجفاين كان في مواجهة الحارس مرتين، وفي ركلة ركنية كان هاري (كين) بدون رقابة، وحصلنا على هجمات مُرتدة لم نحسمها”.

وتابع “(الفوز) كان بين أيدينا ونعلم أن الأمر مؤلم وكان يجب علينا فعل أكثر مما فعلناه”.