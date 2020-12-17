كلاسيكو محتمل في نهائي السوبر الإسباني 

أجريت اليوم قرعة كأس السوبر الإسباني، اليوم الخميس، بمشاركة أربعة فرق، وفقًا للنظام الجديد المتبع منذ الموسم الماضي.



وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فريقين مختلفين عن نسخة الموسم الماضي، إلى جوار ريال مدريد وبرشلونة (بطل ووصيف الليجا)، وهم ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو (طرفا نهائي الكأس).



وأسفرت قرعة نصف النهائي عن المواجهات التالية:



برشلونة × ريال سوسيداد (13 يناير/ كانون الثاني المقبل)

ريال مدريد × أتلتيك بيلباو (14 يناير/ كانون الثاني)

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر نفسه.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تم وضع شرط قبل القرعة يقضي بعدم إقامة مباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نصف النهائي، بحيث يتم تصنيف قطبي الكرة الإسباني أولًا ثم يتم سحب قرعة لمواجهة أيً من أتلتيك بيلباو أو ريال سوسييداد.

المصدر: موقع كورة