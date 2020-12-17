شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي الإسكندرية».. حسام عاشور يظهر في قائمة الاتحاد لمباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية استعداد لمباراة سموحة غدا في الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صبحى وعماد السيد في حراسة المرمى، كريم يحيى ومحمود رزق ومحمد عطوه ودايمون لوى والسيد سالم وصبرى رحيل وكريم الديب، وأحمد نبيل «مانجا» وعمار حمدى وكريم ممدوح وأحمد راشد وحسام عاشور ومروان عطية، وخالد قمر ورزاق سيسيه وعبدالسميع سيمو وروماريو الجاميكى.