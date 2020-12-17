شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شباب المحمدية: لن نتنازل عن التعاقد مع «أحداد».. ولا نرغب فى التصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام آيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، أنه حاصل على توقيع حميد أحداد، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك.

وأكد رئيس شباب المحمدية في تصريحات إعلامية، أن الزمالك وافق على بيع اللاعب والسماح بالتفاوض معه، وقال: «الزمالك طلب رفع العرض المالي لضم أحداد، فوافقنا، من أجل ضم اللاعب في يوليو الماضي، لكن الصفقة تأجلت لمدة شهرين ثم تم تأجيل الأمور لما بعد نهاية الدوري المغربي، وحدثت خلافات مالية مجددا ولا أعلم كيف تعاملت معنا إدارة الزمالك بهذه الطريقة رغم تاريخه الطويل».

وأضاف: «سعر أحداد وصل إلى 600 ألف دولار، ثم خفضناه إلى 400 ألف دولار، وأرسل الزمالك إلينا عقدا رسميا لتوقيعه، وبالفعل حصلنا على توقيع أحداد، لكننا رفضنا التصعيد حتى لا نضر باللاعب، ونعرضه للإيقاف، كان الاتفاق أن ينضم أحداد إلينا في يوليو الماضي، لكن الأمور تغيرت وتعاقدنا مع لاعب آخر، نتمنى أن نضم أحداد في الانتقالات الشتوية المقبلة، لكننا لم نتفاوض بعد لضمه، غير أننا نتمسك بالصفقة، خاصة أنه مهاجم متميز فنيا وأخلاقيا».