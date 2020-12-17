شكرا لقرائتكم خبر عن «العروض المضروبة».. أزمة جديدة تهدد استقرار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، لاعبى الفريق الكروى الأول، من العروض الوهمية التي تلقاها أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية.
وأكدت اللجنة، على اللاعبين بعدم التعامل مع وكلاء اللاعبين والسماسرة، والمطالبة حال تلقى أي عروض بالتفاوض رسميا مع إدارة النادى.
وأشارت الإدارة إلى أن بعض العروض التي وصلت للاعبين، من بينهم مصطفى محمد، لا تليق باسم الزمالك وأسمائهم، وطالبت بالتركيز الفترة المقبلة، مع الوعود بتسهيل احتراف أي لاعب حال تلقى عروض احتراف قوية.
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