شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن النقاط الثلاث»، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا، اليوم الخميس، حينما يواجه نظيره بيراميدز عند السابعة والنصف مساء على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

ويبحث الزمالك في مباراة اليوم عن تأكيد جدارته وتفوقه على بيراميدز، والوصل للنقطة 6، بعد الفوز في المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، محمود الونش، محمود علاء، أحمد أبوالفتوح، حازم إمام، في الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى محوري ارتكاز في وسط الملعب، وأمامهم أشرف بن شرقى، شيكابالا، وأحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم مصطفى محمد.