شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق بيراميدز اختباراً صعباً أمام نظيره الزمالك، عندما يلتقى الفريقين على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية، والمقرر اقامتها الليلة.

وكثف الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، من الجلسات النفسية مع لاعبيه، خلال الساعات الماضية لتجهيزهم نفسيًا لمواجهة الزمالك عقب الخسارة الماضية أمام الاتحاد السكندرى

ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلا من: «المهدى سليمان، محمد حمدى، على جبر، عبدالله بكرى، أحمد فتحى، دونجا، محمود حمادة، إسلام عيسى، عبدالله السعيد، محمد فاروق، محمود وادي».