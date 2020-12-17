شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق بيراميدز اختباراً صعباً أمام نظيره الزمالك، عندما يلتقى الفريقين على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية، والمقرر اقامتها الليلة.
وكثف الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، من الجلسات النفسية مع لاعبيه، خلال الساعات الماضية لتجهيزهم نفسيًا لمواجهة الزمالك عقب الخسارة الماضية أمام الاتحاد السكندرى
ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كلا من: «المهدى سليمان، محمد حمدى، على جبر، عبدالله بكرى، أحمد فتحى، دونجا، محمود حمادة، إسلام عيسى، عبدالله السعيد، محمد فاروق، محمود وادي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.