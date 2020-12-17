شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يراجع خطة مواجهة الإنتاج الحربي فى المران الختامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، المقرر لها غدا الجمعة، في الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

وينتظر أن تتضمن تدريبات اليوم على بعض الجمل الفنية التي يرغب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى، في تطبيقها خلال اللقاء بجانب شرح للتعليمات ومراجعة الخطة، وعقب المران سوف يدخل الفريق معسكر مغلق بأحد الفنادق بقائمة تضم:

محمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد بيومى ورضوان شريفى ومحمود البدرى ومحمد هاشم ومروان الصحراوى ونادر رمضان ومحمود دونجا وعماد حمدى وعمر الوحش ومحمد صادق وأحمد مدبولى ومدحت فقوسة وعبدالرحمن مجدى ومحمد عادل وأحمد كاستيلو ومحمد الشامى وارى بابل وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.