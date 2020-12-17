طاقم تحكيم جزائري لمباراة شباب مصر ضد تونس ببطولة شمال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر تعيين طاقم تحكيم جزائري بقيادة لطفي بقواسة، لإدارة مباراة منتخبي الشباب المصرى والتونسي، المقررة غدا الجمعة. ويستضيف ملعب حمادي العقربي برادس، اللقاء المثير ضمن الجولة الثانية لتصفيات اتحاد شمال أفريقيا تحت 20 عاما، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم 2021 بموريتانيا. وسيكون في مساعدة بوقواسة كل من نبيل بونوة وعباس أكرم زرهوني، ولمياء عثمان حكمة رابعة ومراقب المباراة الليبي شعبان عبدالصادق. اما لقاء منتخبي الجزائر والمغرب لحساب نفس الجولة، فسيديره طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي وبمساعدة فوزي الجريدي ومحمد باكير والحكمة الرابعة درصاف القنواطي، فيما سيراقب اللقاء المراقب المصري وجيه أحمد السيد. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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