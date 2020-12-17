شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن بن مساعد: سأبادر بأخذ لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في بادرة غير مستغربة منه وبعد الشائعات السلبية عن لقاح كورونا، قال رئيس نادي الهلال السابق الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في تويتر: «قلت إنني سأفعل بإذن الله، وبما أنني فوق الخمسين، ولدي وزن زائد، وهذا ليس سرا، فأتمنى من الإخوة في وزارة الصحة قبولي في الفئة الأولى التي تأخذ اللقاح وأن يتم تصوير ذلك، لثقتي بعد الله بأن دولتنا لن تعطي اللقاح إلا وهي متأكدة من أنه مفيد وضروري ولابد منه».

وتفاعل العديد من المغردين مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الذي يسعى لنشر الطمأنينة وثقافة عدم الخوف والحرص على أخذ لقاح كورونا.