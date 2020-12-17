محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى أقرب موعد انتخابات.
وقرر الفيفا إنهاء عمل اللجنة الثلاثية الحالية بسبب تأخرها في إرسال لائحة النظام الأساسى.
وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن فيفا كلف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بالإدارة حتى تشكيل للجنة الثلاثية الجديدة.
وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن السبب في الإطاحة باللجنة الحالية لتأخير إرسال اللائحة حيث منحها الاتحاد الدولي مهلة حتى العاشر من ديسمبر الجاري .
وأرسلت اللجنة الخماسية لائحة النظام الأساسى الثلاثاء الماضي بعد خمسة أيام من المهلة المحددة .
وكان الفيفا قد قرر في نوفمبر الماضي مد عمل اللجنة الخماسية لمدة 60 يومًا وتقليص عددها لثلاثة أفراد كلجنة انتخابية لإنهاء عملية الانتخابات قبل 31 يناير المقبل واستكمال مهمتها في إدارة الأعمال اليومية للاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ "الخليج 365": الفيفا يستقر على تعيين لجنة ثلاثية جديدة لإدارة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.