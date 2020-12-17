الفيفا يقرر الإطاحة باتحاد الكرة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم إصدار قراراً بإنهاء عمل اللجنة الثلاثية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تأخرها في إرسال لائحة النظام الأساسى.

وقال مصدر لمصراوي إن الفيفا قد يرسل خطاباً خلال ساعات بإنهاء عمل اللجنة الثلاثية بالكامل وتكليف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بالإدارة حتى الانتخابات القادمة.

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن السبب يرجع في أن للجنة الثلاثية تباطأت في إرسال اللائحة حيث منحها الاتحاد الدولي مهلة حتى العاشر من ديسمبر الجاري .

وأرسلت اللجنة الخماسية لائحة النظام الأساسى الثلاثاء الماضي بعد خمسة أيام من المهلة المحددة .

وكان الفيفا قد قرر في نوفمبر الماضي مد عمل اللجنة الخماسية لمدة 60 يومًا وتقليص عددها لثلاثة أفراد كلجنة انتخابية لإنهاء عملية الانتخابات قبل 31 يناير المقبل واستكمال مهمتها في إدارة الأعمال اليومية للاتحاد.