وسط أجواء حماسية.. منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
اختتم المنتخب الوطني للشباب استعداداته، اليوم الخميس، لخوض مباراة تونس، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المقامة في تونس خلال الفترة بين 15 وحتى 28 ديسمبر الجاري.
وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.
ولم يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في مباراة الجولة الأولى أمام ليبيا وتم إعتباره منسحبًا للمباراة لعدم توافر (11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 لاعبين) لخوض المباراة طبقًا للوائح الاتحاد الافريقي للعبة (كاف).
واضطر المنتخب الوطني لاستدعاء الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا لاستكمال القائمة، ومن المنتظر وصولهم اليوم الخميس للاضمام للمعسكر.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع الجزائر يوم 24 ديسمبر الجاري، على ان يختتم الفراعنة مواجهاتهم في البطولة أمام المغرب يوم 27 من الشهر ذاته.
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