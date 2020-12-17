صحيفة مغربية تكشف.. ماذا حدث في اجتماع كاف لحسم السوبر الأفريقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، كواليس اجتماع الاتحاد الأفريقي يوم الخميس الماضي لحسم مكان مباراة السوبر الافريقي المقرر إقامتها بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العاشر من شهر ديسمبر الجاري، إقامة السوبر الإفريقي في دولة قطر، بدلًا من مصر -كما أعلن في وقت سابق-، على أن يكون اللقاء في النصف الأول من العام القادم 2021.

صحيفة "المنتخب" قالت إن الكونجولي كونستانت عوماري سليماني -رئيس كاف المؤقت- كان حاسما خلال اجتماع الخميس الذي ترأسه رفقة مكتبه التنفيذي، وبخبرة كبيرة قام بضبط الأمور بحنكة.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع تأخر لمدة ساعتين، بسبب تواصل عوماري مع المسئولين القطريين بجانب التنسيق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة ما ذكره عوماري لأعضاء المكتب التنفيذي بشأن المباراة، حيث قال: "لدينا جدول أعمال يشمل العديد من المحاور الهامة، لذلك فإن قصة السوبر شبه محسومة، هناك عقد واتفاق موقع مع اتحاد الكرة القطري ينبغي احترامه، وبناء عليه سيلعب السوبر في الدوحة وسنتدارس التوقيت والتاريخ بعد التنسيق مع الجهات المنظمة".

وأشارت "المنتخب" إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي لم يسجلوا أي اعتراض على كلام عوماري، ليتم الاتفاق بالتزكية على عودة السوبر الأفريقي إلى قطر.

من ناحية أخرى، رصدت الصحيفة عدة أسباب لتمسك نهضة بركان المغربي بإقامة المباراة في الدوحة (قطر) ورفض إقامتها في مصر.

وأوضحت أن مبدأ تكافؤ الفرص كان داعمًا للفريق المغربي في موقفه، بجانب إصرار النادي على رفض تسييس الأمور.

جدير بالذكر أن تقارير مغربية أشارت إلى أن المباراة ستقام في السابع عشر من شهر فبراير المقبل، إلا أن كاف لم يعلن أي تفاصيل رسمية بشأن توقيت المباراة حتى الآن.