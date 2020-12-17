محمد صلاح وعلي معلول على رأس التشكيل المثالي في أفريقيا 2020

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم "IFFHS" التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين في قارة أفريقيا لعام 2020 الذي ضم الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعلي معلول لاعب الأهلي المصري. وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن تشكيلة أفضل اللاعبين في القارة السمراء لعام 2020، التي تكونت من أندري أونانا "أياكس الهولندي" في حراسة المرمى وفي خط الدفاع أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" وكاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" ونايف أجورد "رين الفرنسي" وعلي معلول "الأهلي". التي تكونت من أندري أونانا "أياكس الهولندي" في حراسة المرمى وفي خط الدفاع أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" وكاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" ونايف أجورد "رين الفرنسي" وعلي معلول "الأهلي". وفي الوسط حكيم زياش "تشيلسي الإنجليزي" وإدريسا جاي "باريس سان جيرمان" ورياض محرز "مانشستر سيتي الإنجليزي". وفي الهجوم ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" وبيير إيمريك أوباميانج "آرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول الإنجليزي". وتألق الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزى خلال مباراة فريقه ضد توتنهام التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الدولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي جعلته متصدرا لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفاً.

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