تشكيل مباراة المصري والجونة في الدوري

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، علي ملعب برج العرب. وجاء تشكيل الجونة كما يلي: حراسة المرمى: أحمد عادل. خط الدفاع: جوناثان - محمد نجيب - محمود الجزار- يكين. خط الوسط: نور السيد - سيرجي أكا - كريم الطيب - الشبراوي - عموري. خط الهجوم: بواليا. فيما جاء تشكيل المصري كما يلي: حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد شوشة - حسن علي. خط الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - عمر كمال عبد الواحد - محمد عنتر - أحمد رفعت. خط الهجوم: أحمد جمعة.

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