الإسماعيلي يبحث عن فوزه الأول بتاريخ 17 ديسمبر

يستضيف الفرقي الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى منافسه الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة مساءً لحساب الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصري الممتاز. وعلى خلفية ذلك جاء تاريخ لقاءات الفريق فى هذا اليوم 17 ديسمبر على الصعيد المحلى "مسابقة الدورى المصرى الممتاز ". 17 ديسمبر على الصعيد المحلى "مسابقة الدورى المصرى الممتاز ". لعب الإسماعيلي ثلاث مباريات جميعهم خلال مسابقة الدورى العام، وتعادل مبارياتان خسر 1 وله 3 أهداف عليه 4 أهداف وحقق كلين شيت “شباك نظيفة” فى مباراة واحدة. موسم 50 / 51 .. تعادل مع المصرى بثلاثة أهداف لكلا منهما موسم 65 / 66 .. تعادل مع السكة الحديد سلبيا موسم 76 / 77 .. خسر من الأوليمبى بهدف نظيف

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