أرتيتا مستاء بعد تعادل أرسنال مع ساوثهامبتون

ابدى ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، استياءه وخيبة أمل بعد تعادل فريقه 1-1 مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء، رغم اعترافه أنها نتيجة جيدة بعد طرد مدافعه جابرييل عند مرور ساعة من اللعب.
ولم يفز أرسنال في الدوري منذ تغلبه على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في الرابعمن أكتوبر، وخسر آخر أربع مباريات بستاد الإمارات، لكنه كاد أن يخطف الفوزعلى ساوثهامبتون ..
ومع استمرار غيابه عن الفوز في الدوري للمباراة السادسة على التوالي تحسر أرتيتا على طرد جابرييل لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل على
وقال أرتيتا : أشعر بخيبة أمل لأنني كنت أفكر في تغيير المدافع قبل ذلك مباشرة، ولم أملك الوقت لفعل ذلك، لكن في النهاية حصلنا على نقطة واحدة يمكن اعتبارها مقبولة بالنظر إلى الظروف.
وأضاف: اللاعبون بدأوا كما فعلنا قبل ثلاثة أيام وأحرزنا هدفا رائعا وسيطرنا على المباراة لكن مرة أخرى تسببنا في مشاكل لأنفسنا.
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