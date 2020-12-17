بيراميدز يتلقى عرضين لرحيل رمضان صبحي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن كل الأنباء التى خرجت عن انتقال رمضان صبحي للزمالك عارية تماما من الصحة.
وقال في تصريحات عبر برنامجملعب الصقر: "رمضان صبحي يمتلك عرضين من خارج مصر، أحدهما من الخليج، وآخر من أوروبا، وفي
وأضاف: "رمضان يمتلك عرض ضخم من الخليج، وهو نادٍ كبير ومغري جدًا، واللاعب سوف يحسم موقفه خلال شهر يناير المقبل".
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