مدرب مانشستر يونايتد يكشف موعد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن آمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستعتمد على كيفية التعامل مع خوض خمس مباريات في 16 يومًا.

وسيلعب يونايتد في ضيافة شيفيلد يونايتد اليوم الخميس قبل أن

يواجه ليدز يونايتد وليستر سيتي وولفرهامبتون وأستون فيلا في فترة زمنية قصيرة.

كما سيتنافس مع إيفرتون في دور الثمانية لكأس الرابطة يوم 23 ديسمبر.

وقال المدرب النرويجي: المباريات المقبلة كبيرة بالنسبة

لنا، وستكون فترة حاسمة، وسأكون محبطا إذا لم يعتقد اللاعبون أن بوسعنا خوض هذا التحدي.

ويتأخر يونايتد بثماني نقاط فقط عن غريمه ليفربول المتصدر لكن فريق المدرب سولشاير الذي يحتل المركز التاسع خاض مباراتين أقل، وأضاف: في الوقت الحالي، يحدث أي شيء في الدوري. هذا الموسم سيشهد الكثير من التقلبات.