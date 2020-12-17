تشكيل مباراة الباطن وأبها في كأس خادم الحرمين الشريفين

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره أبها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. يبدأ الباطن المباراة بالتشكيل الاتى: حراسة المرمي: مزيد فريح. خط الدفاع: عمر عودة ، نايف الماس، ريناتو شافنيز ، حسن رغفاوي. خط الوسط: زكريا سامي، ضيف الله القرني، عبدالملك الشمري ،يوسف الجبلى. خط الهجوم: صالح آل عباس، فابيو ابرو. تشكيل أبها لمواجهة الباطن: حراسة المرمي: عبدالعالي المحمدي. خط الدفاع: كريم برناوي، مهدي تهرات، نادر الشراري، ساري عمرو. خط الوسط : كريم العواضي، رياض الشراحيلي، عمار النجار، فهد الجميعة، عبدالعزيز الدوسري. خط الهجوم: كارلوس ستراندبيرج

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