فشل محاولة السعودية..بين سبورت تجدد حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة طويلة

فشلت محاولة السعودية للتأثير على رابطة أندية الدوري الإنجليزي لشراء حق بث مباريات البريميرليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنوات قادمة، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومجموعة قنوات بين سبورت اليوم الخميس تفاصيل اتفاق جديد بين الطرفين سيمتد لمدة طويلة.

وقالت الرابطة الانجليزية إن مجموعة beIN SPORTS ستبقى الشريك الرسمي للبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) حتى عام 2025.

وتقدم صندوق الاستثمار السعودي بعرض سابق لشراء حقوق بث الدوري الانجليزي الممتاز، حسب تأكيدات الصحف البريطانية، في نهاية الموسم الماضي 2020/2019، إلا أنه قوبل بالرفض من الجانب الإنجليزي بسبب انتهاكات beoutQ، وهو نفس السبب الذي أدى إلى انهيار صفقة شراء السعودية لأسهم نادي نيوكاسل يونايتد.

وأوضحت الرابطة الإنجليزية أن الصفقة الجديدة مع بين سبورت القطرية مخصصة لدورة الحقوق 2022-2025 وتعني أن beIN SPORTS يمكنها بث جميع المباريات الـ 380 مباشرة في كل موسم في جميع البلدان الـ 24 في المنطقة، لتحافظ الشبكة القطرية على الحقوق التي حصلت عليها منذ 2013 بخصوص الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة البريمير ليج “ريتشارد ماسترز” بعد إعلان الصفقة “يسعدنا الاتفاق على صفقة مهمة مع beIN SPORTS، الشريك القديم والقيِّم. لديهم سجل حافل في تقديم محتوى الدوري الممتاز عال الجودة عبر جميع منصاتها.”

وأضاف: “تضم أنديتنا الملايين من المشجعين المتحمسين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد لعبت beIN دورًا مهمًا في الترويج للدوري الممتاز والمساعدة في إشراك هؤلاء المشجعين مع أنديتنا ولاعبينا.”

وتابع: “لقد ساعدت التغطية المخصصة لكل مباراة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى برامج الدعم الشاملة والمحتوى الرقمي، على زيادة الاهتمام بأنديتنا ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الرائعة مع beIN.”

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، السيد ناصر الخليفي: “يسعدنا تجديد شراكتنا الراسخة والموثوقة مع الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2025.”

واعترف: “توضح هذه الصفقة أن أصحاب الحقوق الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية ملكيتهم الفكرية يبذلون قصارى جهدهم أيضًا لحماية قيمة حقوقهم الإعلامية.”

وختم بالقول: “تفخر beIN بأن تكون الشريك الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز في جميع أنحاء 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع إلى إلهام وإثارة الملايين من عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم 2022 في قطر ولسنوات عديدة بعدها “.

وسيتم بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة وحصريًا من خلال قنوات beIN SPORTS باللغتين العربية والإنجليزية عبر مجموعتها المخصصة المكونة من 19 قناة رياضية، جنبًا إلى جنب مع البرامج الخاصة التي يقدمها العديد من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم.