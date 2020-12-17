الامارات | تعرف إلى موعد حفل "فيفا" للإعلان عن أفضل لاعب في العالم.. بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد حفل "فيفا" للإعلان عن أفضل لاعب في العالم.. بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام عند الساعة 10:00 من مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات، حفل جوائز الأفضل لعام 2020 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كحدث اقتراضي وذلك للمرة الأولى بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وسيتنافس على الجائزة الرئيسية لأفضل لاعب في العالم الثلاثي: الأرجنتيني ليونيل ميسي "برشلونة"، البرتغالي كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ".

وسيقدم الـ"فيفا" خلال الحفل 11 جائزة هي: أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب، أفضل مدرب كرة نسائية، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، التشكيلة المثالية، بالإضافة الى التشكيلة المثالية على مستوى السيدات، وكذك جائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل تشجيع.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في بيان رسمي أخيراً بأن الأسطورة الهولندي رود خوليت والصحفية الإنجليزية ريشمين شودهوري سيقدمان الحفل والذي يقام الليلة بتقنية "الفيديو" من مقر الـ"فيفا" في العاصمة السويسرية زيوريخ.

القوائم النهائية المرشحة للفوز بجوائز الأفضل في عام 2020:

أفضل لاعب:

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي

البرتغالي كريستيانو رونالدو



أفضل مدرب:

الألماني يورجن كلوب

الألماني هانز فليك

الأرجنتيني مارسيلو بييلسا



أفضل حارس مرمى:

البرازيلي أليسون بيكر

الألماني مانويل نوير

السلوفيني يان أوبلاك

أفضل هدف "بوشكاش"

الأوروغوياني لويس سواريز

الكوري الجنوبي هيونج مين سون



أفضل لاعبة

لوسي برونز

بيريل هاريدر

ويندي رينارد



أفضل حارسة مرمى

سارة بوحدي

أليسيا نيهير

كريستين إنيدلير



أفضل مدربة

إيما هايس

جا لوك فيسير

ساريا ويجمان

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news