شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اختتم منتخب الشباب تحت 20 عام، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها الجمعة، في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.
وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب «المنزة»، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب «المنزة»، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.