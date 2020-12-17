شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتم منتخب الشباب تحت 20 عام، استعداداته اليوم الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها الجمعة، في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وخاض المنتخب مرانه اليوم وسط أجواء حماسية للغاية، حيث يرغب شباب الفراعنة في قهر الظروف التي يمر به الفريق عقب إصابة 14 لاعبا بفيروس كورونا المستجد.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر 2020، ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب «المنزة»، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب «المنزة»، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.