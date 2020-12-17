شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب و القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وسط ظروف قاسية، يلتقي الجمعة، المنتخب الوطني للشباب عند الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة مع نظيرة التونسي، على أرض الملعب الاوليمبي حماد العقربي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها موريتانيا الصيف المقبل .

يدخل شباب الفراعنة المباراة في ظل أجواء صعبة، بعد تعرض نصف البعثة لفيرس كورونا خلال الأيام الماضية، ما أدى لغياب 14 لاعب عن مواجهة منتخب ليبيا في الجولة الأولى، والتي احتسبها الاتحاد الأفريقي «كاف» لصالح شباب ليبيا لعدم اكتمال صفوف المنتخب المصري .

ومن المتوقع أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتي ليبيا الرياضية والقناة التونسية الرياضية.