شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل جوائز «الأفضل».. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه أنظار عشاق الساحة المستديرة اليوم الخميس، إلى مدينة زيورخ السويسرية حيث ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حفل توزيع جوائز «الأفضل – ذا بيست» لعام 2020، وتعقد الحفلة افتراضياً بسبب جائحة كورونا.

وسيتم بث الحفل مباشرة على موقع وحساب «فيفا» الرسمي على الفيسبوك، وقناة اليوتيوب، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتنافس كل من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة على جائزة أفضل لاعب، وسط ترجيح كفة ليفاندوفسكي بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع البايرن، وكان «ميسي» آخر اللاعبين فوزًا بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم عام 2019.

اما بخصوص جائزة أفضل مدرب في العالم، فترشح الألماني هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، والذي فاز مع فريقه بخماسية دوري أبطال أوروبا والدوري الكأس الألماني والسوبر الأوروبي والسوبر الألماني، ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي حقق الدوري مع الريدز بعد غياب 30 عامًا، والأرجنتيني مارسيلو بيليسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي صعد بفريقه إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

كما يتنافس كل من هدف الأوروجوياني «لويس سواريز»، نجم برشلونة السابق وأتليتيكو مدريد الحالي، والكوري الجنوبي «هيونج مين سون» نجم «توتنهام هوتسبير»، واللاعب الأوروجوياني «جيورجيان دلا أراسكايتا» من فريق فلامنجو البرازيلي على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في الموسم.

جدير بالذكر أنه تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لعام 2020 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، والتي تتشارك مع ذا بيست كأكبر جائزتين في كرة القدم بالعالم، بسبب جائحة كورونا.