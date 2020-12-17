الأهلي يجدد التفاوض مع صن داونز لمنع مشاركة سيرينو في دوري الأبطال.. ويعلن عن بديلين بينهم لاعب بالدوري

أعاد مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مبكرا مع صن داونز الجنوب افريقي لضم الأورجوياني جاستن سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل كأس العالم للأندية.



ويرغب مسئولو الأهلي في انهاء المفاوضات، لمنع مشاركة سيرينو مع صن داونز في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، حيث انه في حالة حدوث ذلك فلن يكون مسموحا له المشاركة مع الاهلي في البطولة الإفريقية ومن ثم سيتم التراجع عن فكرة ضمه من الأساس.



وضع مسئولو النادي الأهلي بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع سيرينو، ووضعت إدارة الأهلي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح في انهاء صفقة سيرينو الذي يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع لجنة التخطيط بناديه في ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد، ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى.



وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.



وفى وقت سابق ، طلب موسيمانى المدير الفني تدعيم الأهلي قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيما قويا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.



وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما.



ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.