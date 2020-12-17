الأهلي يواجه الزمالك في ربع نهائي دوري السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس، أمام فريق الزمالك، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي مندوري المرتبط للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة هيئة قناةالسويس بالإسماعيلية، ويسعى الأهلي للفوز بها.
وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية؛ من أجل مزيد من التركيز وإعداد اللاعبين؛ في ظل أهمية المنافسة على الفوز بلقب البطولة.
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