شاهد.. نجم خيتافي الإسباني يرد على سؤال الوفد (فيديو)

شاركت الوفد في حوار مفتوح مع عدد من نجوم أندية الدوري الإسباني التي نظمتها الليجا، عبر تقنية "زووم" أمس الأربعاء تحت عنوان "La Liga Christmas Show With the Players”، بمشاركة العديد من الصحفيين حول العام العالم وتوجيه بعض الأسئلة للاعبين بالدوري الإسباني.
وشارك في الفاعلية التي نظمتها الليجا عدد من لاعبي الليجا هم، خوردي ماسيب حارس مرمى برشلونة السابق وبلد الوليد الحالي، وجيمي ماتا مهاجم خيتافي، وخوسيه ماريا لاعب قادش، لتلقي الأسئلة من الصحفيين، والإجابة عليها، بتنظيم الليجا،عبر بتقنية زووم.
وردًا على سؤال الوفد عبر محررها محمد معتز، حول هل يستطيع خيتافي تكرار موسمه الرائع ٢٠١٨-٢٠١٩، عندما أنهى الدوري الإسباني في المركز الخامس وتأهل إلى الدوري الأوروبي، والتأهل إلى المنافسات الأوروبية مرة أخرى، بعد عدم نجاحهم في التأهل بالموسم الماضي، رد جيمي ماتا مهاجم فريق خيتافي قائلًا:" نعم في الحقيقة، نحن لم نتحصل على النقاط الكافية التي كان من المفترضان نحققها لتحقيق الصعود الأوروبي، -الموسم الماضي- لكني أقول بأننا في المرة المقبلة سنحقق المزيد و سنحاول التأهل".
وواصل: "مازال الموسم طويل، علينا الإيمان بأننا نعمل بكل جد، وهو ما نقوم به حاليًا وسوف نحصل على النقاط ، لأنه من الواضح عندما نركز، سنحصل على النقاط التي تساعدنا على التأهل الأوروبي ولنرى ما الذي سوف نستطيع أن نقوم به".
تم توجيه بعض أسئلة الصحفيين للاعبين عن طريق المنظم الإعلامي، ألبيرتو بيرينو، والبعض الآخر بشكل مباشر عن طريق الصحفيين انفسهم مع اللاعبين، أو عن طريق إرسال الاسئلة كتابيًا عبر المحادثة ويتم توجيهها للاعبين، وقامت الوفد بتوجيه عدد من الاسئلة إلى اللاعبين.
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