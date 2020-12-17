عبد الموجود يشارك ببطولة أفريقيا للجودو

برعاية أندية وادي دجلة، يشارك لاعب المنتخب المصري للجودو محمد عبد الموجود الذي يحتل المرتبة الـ27 عالميًا في وزن 66 كجم المتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ضمن 9 لاعبين من المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية للكبار 2020 المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو،وتقام البطولة في دولة مدغشقر في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر من الشهر الجارى.
وفي حال فوزه بالبطولة سيتم ارتفاع تصنيفه لتعزيز فرصة مشاركته في الدورة الأولمبية.
يذكر أن أندية وادي دجلة تقومبتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المختلفة والتي تشمل الدعم المادي والمعنوي لـ7 من الأبطال الرياضيين الواعدين في رياضات مختلفة من خلال تأهيلهم واعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 القادمة وتحقيق نتائج مشرفة.
ويأتي ذلك في إطار مساهمات أندية وادي دجلة للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات والمساهمة الفعالة فى دعم مستقبل مصر الرياضي.
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