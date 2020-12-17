تشكيل الاتحاد والوحدة المتوقع في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الفريق الكروي بنادي الاتحاد مساء اليوم الخميس علي استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. موعد المباراة الوحدة والاتحاد :- تنطلق مباراة الوحدة والاتحاد في تمام الساعة 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت المملكة العربية 20:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 21:20 بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد : تذاع مباراة الوحدة والاتحاد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية ksa sports 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي . تشكيل الاتحاد المتوقع : حراسة المرمى : مارسيلو جروهي. خط الدفاع : سعود عبد الحميد .. أحمد حجازي ..عمر هوساوي .. الشنقيطي. خط الوسط : جاري رودريجيز ز.عبدالاله المالكي .. برونو هنريكي .. البيشي. خط الهجوم : رومارينهو .. بريجوفيتش. تشكيل الوحدة المتوقع : حراسة المرمى : راغد النجار. خط الدفاع : محمد العمري، نايف كريري، عبدالله الحافظ، ألبرتو بوتيا. خط الوسط : محمد القرني، انسيلمو دى موريس، ديمتري بيتروايس، هيرناني سانتوس، حسين العيسي. خط الهجوم : أحمد عبده.

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