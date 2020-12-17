شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح من المواقع الإنجليزية بعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على نظيره توتنهام، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس، حيث كانت المباراة تتجه للتعادل الإيجابي إلا أن روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز كان له رأيا آخر وأحرز هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، بالإضافة إلى أحراز لاعبنا المصري محمد صلاح للهدف الاول فى الشوط الأول لتنتهي المبارة بنتيجة هدفين لهدف فى مباراة تليق بمتصدري الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي تاركا الوصافة لفريق توتنهام وبفارق ثلاث نقاط بينهما حيث يملك ليفربول 28 نقطة من 13 مباراة وبنفس عدد المباريات تجمد رصيد توتنهام عند 25 نقطة.

تقييم فريق ليفربول كان جيدا بشكل عام وتألق بعض اللاعبين بشكل أكبر حيث حصل أفضل لاعب على متوسط تقييم 8.2 من 10 درجات وهو لاعب الفوز فيرمينو ونفس النقاط حصل عليها اللاعب كورتيس جونز ليكونا بذلك أفضل اللاعبين تقييما، ثم روبيرتسون وفابينو اللذان حصلا على تقييم 8.0، يأتي بعدهم بمتوسط تقييم محمد صلاح 7.7 نقطة.

وفيما يلي تقييم محمد صلاح وباقي فريق ليفربول من المواقع الإنجليزية ومتوسط تقييمهم العام فى مباراة ليفربول وتوتنهام: